Появилось фото авто, в котором разбилась семья в Неверкинском районе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
22 октября 2019, 13:26Происшествия
В Неверкинском районе произошла авария, которая унесла жизнь 31-летней женщины. В Сети появилось фото машины, которая была участником жуткого ДТП.
Снимок пользователь опубликовал в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что в машине находилась молодая семья.
Напомним, ранее в пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщали, что авария произошла 20 октября в 17:40 на дороге «Кузнецк-Неверкино-Бигеево». Автомобиль Lada Granta, за рулем которой находился 37-летний мужчина, опрокинулся. В результате аварии пострадали школьник, маленькая девочка и водитель. Их с травмами доставили в больницу. Женщина, которая была пассажиром, скончалась на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
22 октября 2019, 19:07Губернатор оценил бессоновский детский сад
22 октября 2019, 19:04Юные пензенские экологи получат новые знания от федеральных ученых
22 октября 2019, 18:59Лучшая доярка Пензенской области рассказала о своей работе
22 октября 2019, 18:55Пензенские планеры протестировали в Подмосковье
22 октября 2019, 18:53Пензенцам рассказали, как не попасться на удочку мошенников
22 октября 2019, 17:59Пензенцев приглашают на лекции о творчестве Всеволода Мейерхольда
22 октября 2019, 17:09Павел Воля разместил в Instagram видеоэкскурсию по Пензе
22 октября 2019, 16:36В Пензе на День автомобилиста состоятся соревнования среди водителей