Появились жуткие снимки смертельного ДТП в Пензенском районе

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24 января 2019, 13:33Происшествия
Ночью 24 января на трассе «Н.Новгород-Саратов» в Пензенском районе произошло страшное ДТП.
Столкнулись Toyota Alphard и «ГАЗ-2824FU». Погибли двое пассажиров минивэна: 53-летний мужчина и 25-летняя женщина. Еще две женщины из иномарки госпитализированы с травмами.
Пресс-служба регионального управления МЧС предоставила фотографии с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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