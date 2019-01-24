24 января 2019, 13:33Происшествия

Появились жуткие снимки смертельного ДТП в Пензенском районе

Ночью 24 января на трассе «Н.Новгород-Саратов» в Пензенском районе произошло страшное ДТП.

Столкнулись Toyota Alphard и «ГАЗ-2824FU». Погибли двое пассажиров минивэна: 53-летний мужчина и 25-летняя женщина. Еще две женщины из иномарки госпитализированы с травмами.

Пресс-служба регионального управления МЧС предоставила фотографии с места происшествия, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой управления МЧС по Пензенской области

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