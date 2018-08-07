Появились жуткие подробности ДТП с «КамАЗом» в Бессоновском районе

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, на 15 километре дороги «Пенза-Лунино» во время движения у «КамАЗа», водителем которого был 30-летний мужчина, оторвало переднее правое колесо прицепа. В результате оно отлетело в 69-летнего пешехода. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.

Напомним, авария произошла 6 августа в 15.50. По ее факту проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».