Появились жуткие подробности ДТП с «КамАЗом» в Бессоновском районе

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07 августа 2018, 17:37Происшествия
В Бессоновском районе Пензенской области произошла авария. Стали известны подробности.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, на 15 километре дороги «Пенза-Лунино» во время движения у «КамАЗа», водителем которого был 30-летний мужчина, оторвало переднее правое колесо прицепа. В результате оно отлетело в 69-летнего пешехода. Пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.
Напомним, авария произошла 6 августа в 15.50. По ее факту проводится проверка.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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