Появились видео и подробности аварии на ул. Злобина

В Пензе на улице Злобина утром 12 августа произошла авария. Очевидец опубликовал в Сети видеозапись с места происшествия.

Ролик появился в сообществе соцсети Instagram. Автор поста уточнил, что столкнулись три машины, а не две, как сообщалось ранее.

«Как всегда, не обошлось без машины «Яндекс.Такси». Также столкнулись ГАЗель и иномарка», - добавил мужчина.

Официальной информации нет.

Напомним, ранее горожанин сообщал информагентству «Пенза-Пресс», что в результате аварии образовалась небольшая пробка, так как машины перекрыли две полосы, пишет ИА «Пенза-Пресс».