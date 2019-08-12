Появились видео и подробности аварии на ул. Злобина

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12 августа 2019, 12:04Происшествия
В Пензе на улице Злобина утром 12 августа произошла авария. Очевидец опубликовал в Сети видеозапись с места происшествия.
Ролик появился в сообществе соцсети Instagram. Автор поста уточнил, что столкнулись три машины, а не две, как сообщалось ранее.
«Как всегда, не обошлось без машины «Яндекс.Такси». Также столкнулись ГАЗель и иномарка», - добавил мужчина.
Официальной информации нет.
Напомним, ранее горожанин сообщал информагентству «Пенза-Пресс», что в результате аварии образовалась небольшая пробка, так как машины перекрыли две полосы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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