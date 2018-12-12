Появились ужасающие подробности смертельной аварии в Богословке

В селе Богословка Пензенского района утром 12 декабря произошла смертельная авария с участием трех фур и автобуса. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, на 408 километре дороги «Н. Новгород – Саратов» столкнулись «КамАЗ» под управлением 44-летнего водителя, фура DAF, за рулем которой находился 52-летний водитель, «КамАЗ» под управлением 46-летнего мужчины, и автобус «ПАЗ», которым управлял 59-летний водитель.

В результате аварии от полученных травм погиб 46-летний водитель «КамАЗа». Кроме того, в ДТП пострадали мужчина, который управлял первым «КамАЗом», пассажиры автобуса – 52-летний мужчина, 36, 54 и 53-летние женщины, а также водитель фуры DAF. Всех их с травмами доставили в больницу.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», - сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Жуткие снимки с места аварии можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».