Появились подробности жуткой аварии в Кижеватово

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23 апреля 2019, 14:36Происшествия
Сотрудники ГИБДД рассказали подробности аварии, которая произошла в Бессоновском районе Пензенской области. Пострадал молодой мужчина.
По предварительным данным, ДТП произошло 22 апреля на 653-м километре трассы М-5 «Урал», которая проходит через село Кижеватово. Автомобиль ВАЗ-21101 с 34-летним водителем столкнулся с МАЗом, которым управлял 27-летний мужчина.
В результате аварии травмы получил водитель легковушки, его госпитализировали. По факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Судя по опубликованным в Сети кадрам с места происшествия, «десятка» получила сильные механические повреждения, машину буквально подмял под себя большегруз. По словам очевидцев, водитель легковушки был пьян, в аварии он серьезно пострадал и сейчас находится в реанимации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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