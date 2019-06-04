Появились подробности жуткого ДТП в Кузнецке

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04 июня 2019, 13:04Происшествия
На 753 километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области утром 4 июня произошла авария. Очевидцы рассказали в Сети подробности.
Информация появилась в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте». Пользователи сообщили, что в микроавтобусе находились школьники.
«Ученики ехали на экзамен, автобус попал в аварию», - написала подписчица Татьяна, однако в пресс-службе МЧС опровергли информацию о том, что участниками ДТП были дети.
В ведомстве пояснили, что в 9.10 столкнулись микроавтобус Hyundai и грузовик ГАЗель Фермер. В аварии пострадало несколько человек. Устраняли последствия ДТП шесть человек с помощью двух спецмашин.
По факту случившегося проводится проверка.
Напомним, с 9.30 на трассе М-5 «Урал» из-за ДТП ограничили движение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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