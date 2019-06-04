04 июня 2019, 13:04Происшествия

Появились подробности жуткого ДТП в Кузнецке

На 753 километре трассы М-5 «Урал» в Пензенской области утром 4 июня произошла авария. Очевидцы рассказали в Сети подробности.

Информация появилась в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте». Пользователи сообщили, что в микроавтобусе находились школьники.

«Ученики ехали на экзамен, автобус попал в аварию», - написала подписчица Татьяна, однако в пресс-службе МЧС опровергли информацию о том, что участниками ДТП были дети.

В ведомстве пояснили, что в 9.10 столкнулись микроавтобус Hyundai и грузовик ГАЗель Фермер. В аварии пострадало несколько человек. Устраняли последствия ДТП шесть человек с помощью двух спецмашин.

По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, с 9.30 на трассе М-5 «Урал» из-за ДТП ограничили движение, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/8141493/

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