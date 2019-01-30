Появились подробности жуткого ДТП на ул. Пролетарской

В Пензе на улице Пролетарской днем 30 января произошло ДТП со смертельным исходом . В пресс-службе областного управления ГИБДД сообщили подробности трагедии.

Так, по предварительным данным, в 12.30 возле дома №3 по улице Пролетарской автомобиль BMW, водителем которого был 29-летний мужчина, сбил 66-летнюю женщину. В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась на месте.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - добавили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».