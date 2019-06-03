Появились подробности жесткого ДТП на трассе под Пензой

На шестом километре дороги «Пенза – Шемышейка – Лопатино» иномарка улетела в кювет, есть пострадавшие .

Авария произошла в полдень 2 июня. По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 70-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe не справился с управлением, машина слетела в кювет и опрокинулась.

Один из подписчиков группы «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте» стал свидетелем произошедшего. Мужчина рассказал о первых минутах после аварии.

«Люди бежали к машине с водой и огнетушителями, женщину пытались вытащить через водительскую дверь, спустя минуту, она уже стояла рядом в шоке. Мужчину зажало сильнее, дверь не открыть - она уперта в землю. Подбежали еще люди. Чтобы открыть дверь, поднимали машину на бок, резали ремень безопасности. Это потом авто опрокинули на колеса. «Скорая» и пожарные прибыли минут через 15», - написал он.

В пресс-службе ведомства отметили, что водитель и 71-летняя пассажирка были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».