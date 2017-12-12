12 декабря 2017, 17:09Происшествия Появились подробности страшного ДТП в Белинском районе В Белинском районе Пензенской области на трассе перевернулся «КамАЗ».

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, в результате происшествия 52-летний водитель многотонной машины получил травмы. Мужчину на «скорой» доставили в больницу.

Напомним, ДТП произошло накануне, 11 декабря, около пяти часов вечера. На 187 километре трассы Р-209 «Тамбов-Пенза» съехал в кювет «КамАЗ», после этого машина перевернулась.

По факту аварии проводится проверка,

Происшествия

просмотров 104

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6211891/

Новости по теме: