Появились подробности страшного ДТП в Белинском районе

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12 декабря 2017, 17:09Происшествия
В Белинском районе Пензенской области на трассе перевернулся «КамАЗ».
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, в результате происшествия 52-летний водитель многотонной машины получил травмы. Мужчину на «скорой» доставили в больницу.
Напомним, ДТП произошло накануне, 11 декабря, около пяти часов вечера. На 187 километре трассы Р-209 «Тамбов-Пенза» съехал в кювет «КамАЗ», после этого машина перевернулась.
По факту аварии проводится проверка,
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