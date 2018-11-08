Появились подробности смертельной аварии под Пензой

На трассе под Пензой утром 8 ноября произошло ДТП с участием фуры и легковушки. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности случившегося.

По предварительным данным, в 6.30 на 420 километре дороги «Нижний Новгород – Саратов» столкнулись Lada Kalina прод управлением 34-летнего мужчины и Renault Premium, за рулем которого находился 39-летний водитель.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки, личность которого еще не установили, от полученных травм скончались на месте происшествия.

По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».