Появились подробности смертельной аварии на ж/д переезде в Тамале

В Тамалинском районе Пензенской области ночью 12 ноября произошло ДТП . В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.

По данным ведомства, в 2.30 на железнодорожном переезде поселка Тамала автомобиль «ВАЗ-210740», водителем которого был 51-летний мужчина, попал под поезд, который перевозил спецтехнику.

В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.

В пресс-службе Юго-восточной железной дороги добавили, что на график движения поездов происшествие не повлияло, пишет ИА «Пенза-Пресс».