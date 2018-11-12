Появились подробности смертельной аварии на ж/д переезде в Тамале

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12 ноября 2018, 16:04Происшествия
В Тамалинском районе Пензенской области ночью 12 ноября произошло ДТП. В пресс-службе регионального управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.
По данным ведомства, в 2.30 на железнодорожном переезде поселка Тамала автомобиль «ВАЗ-210740», водителем которого был 51-летний мужчина, попал под поезд, который перевозил спецтехнику.
В результате аварии водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту случившегося проводится проверка.
В пресс-службе Юго-восточной железной дороги добавили, что на график движения поездов происшествие не повлияло, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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