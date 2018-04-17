Появились подробности смертельного ДТП в Нижнеломовском районе

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, 16 апреля в 23.50 произошла трагедия. На 527 километре трассы М-5 «Урал» столкнулись «ВАЗ-21102», фура «ДАФ» с полуприцепом под управлением 28-летнего водителя и Hyundai, за рулем которого был 44-летний мужчина.

В результате аварии от полученных травм 29-летний водитель отечественного авто скончался на месте.

По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».