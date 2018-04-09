Появились подробности серьезной аварии на пр. Победы

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, инцидент произошел 7 апреля в 20.00. Напротив дома №83 по проспекту Победы столкнулись автомобили SsangYong Musso, за рулем которого был 48-летний мужчина, и Hyundai Accent под управлением 46-летнего водителя.

В результате аварии пострадал ребенок, который находился на пассажирском сидении Hyundai. Девочку с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».