24 мая 2019, 14:34Криминал

Появились подробности поджога мужчины депутатом в Белинском районе

Депутата комитета местного самоуправления одного из сельсоветов Белинского района Пензенской области обвиняют в поджоге мужчины. В пресс-службе регионального СУ СКР опубликовали фото с места происшествия и сообщили подробности трагедии.

По данным следствия, 17 апреля депутат встретил пьяного односельчанина и решил жестоко убить его. Депутат облил ноги сельчанина соляркой и поджег. Потерпевший получил множество ожогов, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. В настоящее время мужчина находится в больнице, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что мужчины долгое время конфликтовали. 

Злоумышленника заключили под стражу на два месяца. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1357747/

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