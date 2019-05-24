Появились подробности поджога мужчины депутатом в Белинском районе

Депутата комитета местного самоуправления одного из сельсоветов Белинского района Пензенской области обвиняют в поджоге мужчины . В пресс-службе регионального СУ СКР опубликовали фото с места происшествия и сообщили подробности трагедии.

По данным следствия, 17 апреля депутат встретил пьяного односельчанина и решил жестоко убить его. Депутат облил ноги сельчанина соляркой и поджег. Потерпевший получил множество ожогов, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью. В настоящее время мужчина находится в больнице, сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что мужчины долгое время конфликтовали.

Злоумышленника заключили под стражу на два месяца. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».