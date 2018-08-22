22 августа 2018, 17:58Происшествия

Появились подробности ДТП с перевернувшейся «десяткой» в Заречном

В городе Заречном Пензенской области произошла авария, в результате которой опрокинулась отечественная легковушка.

Как пишет газета «Заречье сегодня» со ссылкой на ОГИБДД закрытого города, ДТП произошло 21 августа около восьми часов вечера на проспекте Мира. На дороге столкнулись «ВАЗ-21103» под управлением 28-летнего мужчины и «ВАЗ-21093», за рулем которого был 79-летний пенсионер. В итоге «десятка» опрокинулась, ее водитель получил ссадины и ушиб, от госпитализации он отказался.

По предварительным данным, «ВАЗ-21103» ехал по главной дороге, в этот момент вторая легковушка выезжала с прилегающей территории, однако ее водитель не уступил дорогу, и машины столкнулись.

По факту аварии проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_now

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