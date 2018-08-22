Появились подробности ДТП с перевернувшейся «десяткой» в Заречном

Как пишет газета «Заречье сегодня» со ссылкой на ОГИБДД закрытого города, ДТП произошло 21 августа около восьми часов вечера на проспекте Мира. На дороге столкнулись «ВАЗ-21103» под управлением 28-летнего мужчины и «ВАЗ-21093», за рулем которого был 79-летний пенсионер. В итоге «десятка» опрокинулась, ее водитель получил ссадины и ушиб, от госпитализации он отказался.

По предварительным данным, «ВАЗ-21103» ехал по главной дороге, в этот момент вторая легковушка выезжала с прилегающей территории, однако ее водитель не уступил дорогу, и машины столкнулись.

По факту аварии проводится проверка.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».