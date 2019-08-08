Появились подробности ДТП с лосем в Заречном

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08 августа 2019, 17:06Происшествия
В министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области сообщили подробности аварии с лосем в городе Заречном.
По информации пресс-службы ведомства, ДТП произошло ночью 7 августа. Под колеса автомобиля попал самец лося в возрасте не менее трех лет, животное погилоб. Причиненный охотничьему фонду ущерб составил 80 тысяч рублей. Водитель машины получил травмы.
В минлесхозе напомнили о том, что, проезжая по дорогам, расположенным недалеко от лесов, необходимо соблюдать скоростной режим, чтобы не сбить диких животных.
Напомним, информация о сбитом в Заречном лосе ранее появилась в Сети, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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