Появились подробности ДТП с фургоном мороженого в Пензе

В управлении Госавтоинспекции по Пензенской области сообщили о подробностях ДТП, которое случилось на пр. Строителей. Его участниками стали фургон с мороженым и, по уточненной информации, мопед.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД, авария случилась в 11.30 рядом с домом №132Б – столкнулись мопед «Альтаир» и автомобиль Hyundai HD.

В результате происшествия 39-летний водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.

Напомним, информация о ДТП появилась сначала в соцсети. Пользователи говорили, что фургон столкнулся с велосипедом.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».