Появились подробности ДТП с фургоном мороженого в Пензе

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 августа 2018, 17:06Происшествия
В управлении Госавтоинспекции по Пензенской области сообщили о подробностях ДТП, которое случилось на пр. Строителей. Его участниками стали фургон с мороженым и, по уточненной информации, мопед.
Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД, авария случилась в 11.30 рядом с домом №132Б – столкнулись мопед «Альтаир» и автомобиль Hyundai HD.
В результате происшествия 39-летний водитель мопеда получил травмы и был госпитализирован. По факту аварии проводится проверка.
Напомним, информация о ДТП появилась сначала в соцсети. Пользователи говорили, что фургон столкнулся с велосипедом.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 августа 2018, 19:59В Пензе проверили условия содержания несовершеннолетних правонарушителей
29 августа 2018, 19:44Пензенцы поисковики провели экспедицию в Тверской области
29 августа 2018, 19:4212 лучших пензенских учителей отправятся на стажировку в Великобританию
29 августа 2018, 19:33В Пензенской области хотят реализовать два крупных инвестпроекта
29 августа 2018, 19:26В Пензе учебники и книги для детей проверили на безопасность
29 августа 2018, 19:23Пензенских мини-футболисток поздравили с победой на Чемпионате мира
29 августа 2018, 19:18Пензенские творческие ансамбли присоединились к антинаркотической акции
29 августа 2018, 19:12В Кузнецке детям из малообеспеченных семей помогли собраться в школу