Появились подробности ДТП на пензенском участке трассы М-5

В ночь на 23 октября в Пензе произошла авария. В пресс-службе пожарно-спасательного центра рассказали подробности случившегося.

Ранее ИА «Пенза-Пресс» писало, что на 649 км федеральной трассы М-5 «Урал» столкнулись «Лада Калина» и «ВАЗ-2107». В результате аварии пострадала пассажирка одной из легковушек.

На место ДТП прибыли спасатели, они ликвидировали факторы, которые могли представлять опасность для людей, а также отключили от машин аккумуляторы. Кроме того, приехала «скорая», медики тут же оказали первую помощь травмированной женщине, пишет ИА «Пенза-Пресс».