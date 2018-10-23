Появились подробности ДТП на пензенском участке трассы М-5

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23 октября 2018, 15:37Происшествия
В ночь на 23 октября в Пензе произошла авария. В пресс-службе пожарно-спасательного центра рассказали подробности случившегося.
Ранее ИА «Пенза-Пресс» писало, что на 649 км федеральной трассы М-5 «Урал» столкнулись «Лада Калина» и «ВАЗ-2107». В результате аварии пострадала пассажирка одной из легковушек.
На место ДТП прибыли спасатели, они ликвидировали факторы, которые могли представлять опасность для людей, а также отключили от машин аккумуляторы. Кроме того, приехала «скорая», медики тут же оказали первую помощь травмированной женщине, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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