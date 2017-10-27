27 октября 2017, 11:37Общество Появились подробности аварии, в которой погиб Андрей Баев В Новосспаском районе Ульяновской области погиб бывший заместитель председателя пензенского правительства Андрей Баев. Появились подробности случившегося.

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Ульяновской области, авария случилась в семь вечера 26 октября на трассе М-5 «Урал» в Новоспасском районе. По информации «Новости Ульяновска», 29-летний водитель автомобиля «МАН» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Мазда СХ-9».

В результате ДТП на месте погибли Андрей Баев, который ехал в иномарке, а также ее 50-летний водитель, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://73.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6026189/

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