Появились подробности аварии, в которой погиб Андрей Баев

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27 октября 2017, 11:37Общество
В Новосспаском районе Ульяновской области погиб бывший заместитель председателя пензенского правительства Андрей Баев. Появились подробности случившегося.
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Ульяновской области, авария случилась в семь вечера 26 октября на трассе М-5 «Урал» в Новоспасском районе. По информации «Новости Ульяновска», 29-летний водитель автомобиля «МАН» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Мазда СХ-9».
В результате ДТП на месте погибли Андрей Баев, который ехал в иномарке, а также ее 50-летний водитель, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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