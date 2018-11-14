Появились подробности аварии с маршруткой в Кузнецке

В управлении ГИБДД по Пензенской области сообщили подробности аварии в Кузнецке, которая произошла 14 ноября.

По данным пресс-службы управления, напротив дома №136 на ул. Пензенской столкнулись «ГАЗ-322132» и МАЗ.

В результате происшествия пострадали водитель и пять пассажиров маршрутки.

«Они получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в УГИБДД.

Ранее пользователи соцсети сообщали о 10 пострадавших, которых якобы доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».