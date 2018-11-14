Появились подробности аварии с маршруткой в Кузнецке

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14 ноября 2018, 16:04Происшествия
В управлении ГИБДД по Пензенской области сообщили подробности аварии в Кузнецке, которая произошла 14 ноября.
По данным пресс-службы управления, напротив дома №136 на ул. Пензенской столкнулись «ГАЗ-322132» и МАЗ.
В результате происшествия пострадали водитель и пять пассажиров маршрутки.
«Они получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщили в УГИБДД.
Ранее пользователи соцсети сообщали о 10 пострадавших, которых якобы доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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