Появились новые подробности чудовищного избиения собаки в Сердобске

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09 октября 2019, 12:34Происшествия
В пресс-службе управления МВД по Пензенской области сообщили о том, что правоохранители нашли мужчину, который, предположительно, избил маленького пса в Сердобске.
«Сотрудники полиции начали проверку по факту жестокого избиения собаки в Сердобске. Установлена личность гражданина, предположительно, избившего животное. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и проводят проверки», - рассказали в пресс-службе.
Ранее сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» писали в группе соцсети «ВКонтакте» о страшном случае, который произошел в городе Сердобске. Им на попечение попал пес, которого до полусмерти избили палкой и бросили в подъезде на произвол судьбы. Итогом жестокого побоища стала черепно-мозговая травма, дырка в голове, глаз, который не спасти, и возможная слепота второго глаза. Все тело крохи покрыто гематомами, кроме того, он не контролирует мочеиспускание. Сейчас малышу немного лучше, судя по фото, которое волонтеры опубликовали в сообществе, сильный отек, который был на глазу, сошел, и пес начал понемногу кушать.
Напомним, в России ужесточили наказание за жестокое обращение с животными. За это можно получить штраф — до 300 тысяч рублей либо сесть в колонию на срок до пяти лет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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