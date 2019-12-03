03 декабря 2019, 11:33Происшествия

Появились фотографии с места пожара на ул. Богданова

В группе социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места пожара, который произошел накануне поздним вечером на улице Богданова в Пензе.

Напомним, с огнем, охватившим квартиру в деревянном доме, боролись 17 спасателей. Они эвакуировали девять человек и спасли одного мужчину.

В объектив камеры очевидцы попала одна пожарная машина. Открытого пламени или дыма на снимках не видно.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 72

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/feed?z=photo-118193328_457397813%2Fwall-118193328_1512146

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ