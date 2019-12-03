Появились фотографии с места пожара на ул. Богданова

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03 декабря 2019, 11:33Происшествия
В группе социальной сети «ВКонтакте» появились фотографии с места пожара, который произошел накануне поздним вечером на улице Богданова в Пензе.
Напомним, с огнем, охватившим квартиру в деревянном доме, боролись 17 спасателей. Они эвакуировали девять человек и спасли одного мужчину.
В объектив камеры очевидцы попала одна пожарная машина. Открытого пламени или дыма на снимках не видно.
Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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