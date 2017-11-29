29 ноября 2017, 17:59Происшествия Появились фото жуткой аварии в Шемышейском районе Появились подробности смертельного ДТП, которое случилось в Шемышейском районе Пензенской области. Чтобы извлечь пострадавших из покореженных автомобилей, потребовалась помощь спасателей.

Авария произошла на дороге «Пенза-Шемышейка», там столкнулись «ВАЗ-2106», «ГАЗель» и «ВАЗ-21213». В спасательную службу поступило сообщение, что в результате ДТП в аварийных автомобилях оказались заблокированы люди.

«Оперативно прибыв на место происшествия, было установлено, что в ДТП пострадали шесть человек. Из автомобиля «ВАЗ-2106» спасатели извлекли травмированного человека, а также тело погибшего водителя. Остальным их помощь не потребовалась», - сообщает пресс-службе Пензенского поисково-спасательного центра.

Кроме того, сотрудники службы предотвратили возгорание автомобилей, отключив от них аккумуляторы, а также осмотрели место происшествия, чтобы исключить возможные опасные факторы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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