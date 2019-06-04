Появились фото страшной аварии на трассе в Кузнецке

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04 июня 2019, 14:36Происшествия
В Пензенской области на 753 километре трассы М-5 «Урал» произошла авария, в которой пострадало несколько человек. Очевидцы опубликовали в Сети фото с места происшествия.
Снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Судя по кадрам, столкновение было лобовым. У обеих машин раскурочена вся передняя часть до передних дверей. Капоты буквально вмялись в автомобили.
Очевидцы в комментариях рассказали, что водитель «ГАЗели» погиб.
Напомним, в 9.10 столкнулись микроавтобус Hyundai и грузовик ГАЗель Фермер. В аварии пострадало несколько человек. Устраняли последствия ДТП шесть человек с помощью двух спецмашин. В связи с этим, с 9.30 на трассе М-5 «Урал» ограничили движение.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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