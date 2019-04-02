02 апреля 2019, 17:59Происшествия

Появились фото с места жесткого ДТП в Сердобском районе

Утром 2 апреля в селе Подгорное Сердобского района Пензенской области автомобиль врезался в трактор. Пользователи опубликовали в Сети фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что Chevrolet Niva влетела в прицеп трактора. В результате металлические конструкции последнего сильно помяли крышу легковушки, разбилось лобовое стекло. По словам очевидцев, водитель автомобиля был пьян.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, за рулем Niva был 40-летний мужчина, его госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншоты - https://vk.com/serdobsktop_overhear

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