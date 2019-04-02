Появились фото с места жесткого ДТП в Сердобском районе

Утром 2 апреля в селе Подгорное Сердобского района Пензенской области автомобиль врезался в трактор . Пользователи опубликовали в Сети фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что Chevrolet Niva влетела в прицеп трактора. В результате металлические конструкции последнего сильно помяли крышу легковушки, разбилось лобовое стекло. По словам очевидцев, водитель автомобиля был пьян.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, за рулем Niva был 40-летний мужчина, его госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».