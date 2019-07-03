Появились фото с места смертельного пожара в Сосновке

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03 июля 2019, 12:34Происшествия
В Бековском районе Пензенской области ночью 3 июля полыхал дом. В редакции информагентства появились фото с места происшествия.
Снимки сгоревшего дома прислала пресс-служба регионального СУ СКР.
Напомним, пожар произошел в 1.55 на улице Ленинской в селе Сосновка. Пламя охватило деревянный дом площадью 70 квадратных метров. После того, как сотрудники МЧС потушили огонь, они нашли в комнате тело 60-летнего мужчины.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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