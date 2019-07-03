Появились фото с места смертельного пожара в Сосновке

В Бековском районе Пензенской области ночью 3 июля полыхал дом . В редакции информагентства появились фото с места происшествия.

Снимки сгоревшего дома прислала пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, пожар произошел в 1.55 на улице Ленинской в селе Сосновка. Пламя охватило деревянный дом площадью 70 квадратных метров. После того, как сотрудники МЧС потушили огонь, они нашли в комнате тело 60-летнего мужчины.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, пишет ИА «Пенза-Пресс».