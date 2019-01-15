Появились фото с места крупного пожара в Терновке

В микрорайоне Терновка города Пензы произошел пожар на территории завода «Элитех».

Инцидент произошел днем 14 января. В пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра сообщили, что пламя уничтожило все на площади 20 квадратных метров в административном двухэтажном здании.

Тушили пожар 18 сотрудников МЧС и двух спасателей. По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».