15 января 2019, 13:36Происшествия

Появились фото с места крупного пожара в Терновке

В микрорайоне Терновка города Пензы произошел пожар на территории завода «Элитех».

Инцидент произошел днем 14 января. В пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра сообщили, что пламя уничтожило все на площади 20 квадратных метров в административном двухэтажном здании.

Тушили пожар 18 сотрудников МЧС и двух спасателей. По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://pozhar.pnzreg.ru/news/2019/01/15/10272999

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