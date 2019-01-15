Появились фото с места крупного пожара в Терновке

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15 января 2019, 13:36Происшествия
В микрорайоне Терновка города Пензы произошел пожар на территории завода «Элитех».
Инцидент произошел днем 14 января. В пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра сообщили, что пламя уничтожило все на площади 20 квадратных метров в административном двухэтажном здании.
Тушили пожар 18 сотрудников МЧС и двух спасателей. По факту случившегося проводится проверка, выясняются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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