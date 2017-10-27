Появились фото с места аварии, в которой погибли Кривцов и Баев

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 октября 2017, 16:34Происшествия
Официальный сайт Госавтоинспекции Ульяновской области опубликовал фото и подробную информацию об аварии, в которой погибли руководитель Федерации каратэ Пензенской области Аркадий Кривцов и бывший заместитель председателя пензенского правительства Андрей Баев.
ДТП произошло вечером 26 октября на 849 километре автодороги М-5 «Урал» Новоспасского района Ульяновской области.
По предварительной информации, 29-летний мужчина, находившийся за рулем «МАНа», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Маздой». В легковушке находились водитель – Аркадий Кривцов и пассажир – Андрей Баев. Оба мужчины скончались на месте.
Свои соболезнования родным и близким погибших выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель ЗакСобра Валерий Лидин, глава горадминистрации Виктор Кувайцев и другие представители Пензенской власти, бывший замминистра здравоохранения и соцразвития Пензенской области Павел Дегтярь, глава регионального минтруда Евгений Трошин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 октября 2017, 19:55В Пензе задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве
27 октября 2017, 19:51Пензенская епархия объявляет набор в хоровую школу для детей
27 октября 2017, 19:46Жители Кузнецка должны уплатить налоги до 1 декабря
27 октября 2017, 19:41В Пензе школьников научат создавать инновационные проекты
27 октября 2017, 19:36Белозерцев поручил помочь пострадавшим от пожара в Леонидовке
27 октября 2017, 19:31Пензенцы смогут посетить уникальный музей радиотехники
27 октября 2017, 19:27Пензенские кадеты показали навыки гражданской обороны
27 октября 2017, 19:12В Пензе за продажу несовершеннолетним электронных сигарет будут штрафовать