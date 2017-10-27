27 октября 2017, 16:34Происшествия Появились фото с места аварии, в которой погибли Кривцов и Баев Официальный сайт Госавтоинспекции Ульяновской области опубликовал фото и подробную информацию об аварии, в которой погибли руководитель Федерации каратэ Пензенской области Аркадий Кривцов и бывший заместитель председателя пензенского правительства Андрей Баев.

ДТП произошло вечером 26 октября на 849 километре автодороги М-5 «Урал» Новоспасского района Ульяновской области.

По предварительной информации, 29-летний мужчина, находившийся за рулем «МАНа», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Маздой». В легковушке находились водитель – Аркадий Кривцов и пассажир – Андрей Баев. Оба мужчины скончались на месте.

Свои соболезнования родным и близким погибших выразили губернатор Иван Белозерцев, председатель ЗакСобра Валерий Лидин, глава горадминистрации Виктор Кувайцев и другие представители Пензенской власти, бывший замминистра здравоохранения и соцразвития Пензенской области Павел Дегтярь, глава регионального минтруда Евгений Трошин, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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Источник фотографии: Скриншот с http://www.gibdd.ru/r/73/accident/3627922/