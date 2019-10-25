Появились фото и видео пожара на улице Заводской

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 октября 2019, 12:43Происшествия
В Пензе на улице Заводской утром 25 октября произошел пожар. Очевидцы в Сети опубликовали фото и видео с места происшествия.
Ролики и снимки появились в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста пояснил, что квартира вспыхнула в доме №13.
Ранее о пожаре сообщали в пресс-службе регионального управления МЧС. Напомним, квартира загорелась в 8:15, внутри находились бабушка с внуком. Они самостоятельно вышли на улицу. Огонь уничтожил комнату. Пожарные эвакуировали 30 жильцов. Тушили полыхающее жилище 18 человек с помощью шести спецмашин.
Сотрудники МЧС просят жителей области быть осторожными при обращении с огнем. Нельзя использовать неисправные бытовые приборы, а также самодельные обогреватели. В случае возникновения пожара необходимо позвонить по телефонам: 01 и 112, пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 октября 2019, 16:33Пензячка пожаловалась на гору мусора на улице Карпинского
25 октября 2019, 15:32Два пушистых облачка. Пензенцы ищут дом обаятельным котятам
25 октября 2019, 14:47В Пензе за два года в новые квартиры переедут 457 жителей аварийных домов
25 октября 2019, 13:29В российских ресторанах будут продвигать отечественные вина
25 октября 2019, 12:43Появились фото и видео пожара на улице Заводской
25 октября 2019, 11:43Терновка снова встала? Пензенец сообщил о ДТП
25 октября 2019, 11:2130 человек эвакуировали из дома на ул. Заводской в Пензе
25 октября 2019, 10:37В Никольском районе отремонтируют дорогу по инновационной технологии