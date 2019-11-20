Появилась видеозапись пожара в Маньчжурии, в котором пострадал мужчина

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 ноября 2019, 12:34Происшествия
В группе социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись с моментом пожара, который случился на улице Сортировочной.
На запись попал самый разгар происшествия. Из-под крыши, окон и козырька предбанника вырывается пламя, в небо поднимаются густые клубы дыма.
Напомним, дом в микрорайоне Маньчжурия вспыхнул вечером во вторник, 19 ноября. Стометровое жилое строение тушили 27 спасателей с помощью шести спецавтомобилей. Из горящего дома они вывели мужчину, которого впоследствии забрала «скорая».
Соседние здания не пострадали. По факту случившегося будет проведена проверка.
Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 ноября 2019, 19:47На «Эхе Пензы» обсудили вопросы правовой помощи детям
20 ноября 2019, 19:44В ГИБДД прокомментировали смертельное ДТП в Лунинском районе
20 ноября 2019, 19:42В дома на ул. Аустрина тепло вернется до полуночи
20 ноября 2019, 19:29С начала года мышиной лихорадкой заразились 660 пензенцев
20 ноября 2019, 19:26У нескольких пензенских компаний появились новые возможности для развития
20 ноября 2019, 19:21Инвалид по зрению из Каменки добилась благоустройства территории у дома
20 ноября 2019, 19:18В Пензе парня и девушку подозревают в распространении наркотиков
20 ноября 2019, 19:07На повышение безопасности на дорогах Кузнецка выделили порядка 5 млн руб