20 ноября 2019, 12:34Происшествия

Появилась видеозапись пожара в Маньчжурии, в котором пострадал мужчина

В группе социальной сети «ВКонтакте» опубликована видеозапись с моментом пожара, который случился на улице Сортировочной.

На запись попал самый разгар происшествия. Из-под крыши, окон и козырька предбанника вырывается пламя, в небо поднимаются густые клубы дыма.

Напомним, дом в микрорайоне Маньчжурия вспыхнул вечером во вторник, 19 ноября. Стометровое жилое строение тушили 27 спасателей с помощью шести спецавтомобилей. Из горящего дома они вывели мужчину, которого впоследствии забрала «скорая».

Соседние здания не пострадали. По факту случившегося будет проведена проверка.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: фото предоставлено ГУ МЧС России по Пензенской области

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