Появилась программа празднования Дня знаний на Юбилейной площади

Как сообщает пресс-центр облправительства, с 12 до 16 часов на площади будут работать тематические презентационные площадки. Жители и гости города смогут принять участие в фестивале некоммерческих организаций региона «Доброе сердце». О своей деятельности расскажут более 50 объединений, также всем желающим предоставят возможность участвовать в добрых делах, мастер-классах, благотворительных акциях и аукционах, игровых квестах. В фотозонах можно будет почувствовать себя героями добрых сюжетов.

Также 1 сентября пройдет презентация учреждений допобразования города, на которой можно будет ознакомиться с выставками различных направлений, увидеть работы декоративно-прикладного творчества и выступления вокальных и танцевальных коллективов. Кроме того, здесь устроят показательные заезды на мотоциклах, мастер-классы по сборке автомата Калашникова, по вязанию морских узлов и т.д.

На Юбилейной площади в День знаний состоится презентация объединений областной станции юных туристов. Здесь ребята смогут познакомиться с увлекательными и интересными направлениями спортивного туризма и краеведения. На учебном скалодроме все желающие смогут преодолеть препятствия различной сложности, познакомиться с основными элементами скалолазания.

Также будет организована презентация спортшкол, ФОКов, федераций по видам спорта. Дети смогут выбрать занятие по душе и записаться в секцию или группу.

Пензенцы смогут увидеть на Юбилейной площади показательные выступления авиамоделистов, мотогонщиков, картингистов, фехтовальщиков, спортсменов на лыжероллерах и роликовых коньках, ведущих спортсменов восточных боевых единоборств и многое другое. Презентацию посетят ведущие спортсмены региона, победители и призеры Олимпийских игр, всероссийских и международных соревнований. С ними можно будет пообщаться и сфотографироваться на память.

С 17 до 19 часов на Юбилейной площади для жителей и гостей города выступят творческие коллективы «Пензаконцерта», с 19 до 20 часов – концерт группы «Мохито», с 20 до 21 – выступление Заслуженного артиста РФ Дениса Майданова, пишет ИА «Пенза-Пресс».