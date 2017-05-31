31 мая 2017, 20:18Общество Появилась программа мероприятий на День города в Пензе В Пензе обсудили празднование Дня России и Дня города. С 9 по 12 июня на центральных улицах и площадях областного центра развернутся народные гулянья. Горожанам и гостям Пензы предложат обширную культурно-развлекательную программу.

В администрации Пензы сообщили, что в 2017 году программу празднования составили исходя из пожеланий жителей. Так, 9 июня торжественные мероприятия пройдут в здании мэрии, а 10 июня откроются уличные площадки. Народные умельцы и творческие коллективы города выступят на Фонтанной площади, в сквере Дениса Давыдова и на улице Московской. 12 июня основные торжества пройдут на Юбилейной площади.

«Тематический пролог, который готовят творческие силы города, выпуск артиллерийского инженерного института и парад в поддержку молодежи и студентов фестиваля, который пройдет в октябре в Сочи», - сказала начальник управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

В 22.00 пришедшие на Юбилейную площадь пензенцы смогут увидеть фаер-шоу и праздничный фейерверк. Его будут запускать со смотровой площадки на Западной поляне.

Подробная программа празднования размещена на сайте городской администрации.

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