Появилась фотография с места пожара на мебельной фабрике в Пензе

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области предоставили фотографию с места пожара на улице Аустрина в Пензе.

Напомним, утром в пятницу, 29 ноября, в микрорайоне Север загорелось здание мебельной фабрики. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров.

Прибывшие на место спасательные подразделения эвакуировали людей из здания и занимаются ликвидацией пожара. Пострадавших и погибших нет.

Сотрудники МЧС призывают пензенцев не забывать про меры безопасности при разжигании печей — обязательно нужно проверять вытяжки и исправность дымоходов. Также нельзя курить в помещении, давать детям спички и зажигалки для игры. Кроме того, обезопасить жизнь поможет регулярная проверка целостности и исправности электропроводки, пишет ИА «Пенза-Пресс».