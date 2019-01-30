Повышение цен на яйца проверяет Пензенское УФАС

Пензенское УФАС заявило начале проверки по поводу сообщений о повышении стоимости яиц. Ведомство выяснит обоснованность увеличения отпускной цены на товар.

В частности, в управление поступило сообщение от представителя крупной торговой сети. В нем говорится, что компания с ноября получает от поставщиков уведомления о повышении цен на поставляемую продукцию. Оно аргументируется увеличением стоимости пшеницы, комбикормов, упаковки, ГСМ.

«В настоящее время мы запрашиваем информацию у крупнейших производителей и поставщиков яиц на территории Пензенской области – ОАО «Колышлейская птицефабрика», ООО «Торговая компания «Прод-Лидер», ООО «Благодатское», - отмечают в ведомстве.

Также управление попросило областной минсельхоз сообщить, какие еще организации и хозяйства занимаются производством яиц в регионе. Эксперты проанализируют информацию и сделают заключение – есть ли нарушение антимонопольного законодательства или нет.

К слову, повышение цен на яйца произошло перед Новым годом в ряде регионов страны. В Пензенской области цена доходила до 70 рублей за десяток, пишет ИА «Пенза-Пресс».