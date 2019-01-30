Повышение цен на яйца проверяет Пензенское УФАС

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
30 января 2019, 17:06Общество
Пензенское УФАС заявило начале проверки по поводу сообщений о повышении стоимости яиц. Ведомство выяснит обоснованность увеличения отпускной цены на товар.
В частности, в управление поступило сообщение от представителя крупной торговой сети. В нем говорится, что компания с ноября получает от поставщиков уведомления о повышении цен на поставляемую продукцию. Оно аргументируется увеличением стоимости пшеницы, комбикормов, упаковки, ГСМ.
«В настоящее время мы запрашиваем информацию у крупнейших производителей и поставщиков яиц на территории Пензенской области – ОАО «Колышлейская птицефабрика», ООО «Торговая компания «Прод-Лидер», ООО «Благодатское», - отмечают в ведомстве.
Также управление попросило областной минсельхоз сообщить, какие еще организации и хозяйства занимаются производством яиц в регионе. Эксперты проанализируют информацию и сделают заключение – есть ли нарушение антимонопольного законодательства или нет.
К слову, повышение цен на яйца произошло перед Новым годом в ряде регионов страны. В Пензенской области цена доходила до 70 рублей за десяток, пишет ИА «Пенза-Пресс».
30 января 2019, 19:52Валентина Матвиенко оценила пензенские искусственные клапаны сердца
30 января 2019, 19:49В Пензе стартовал чемпионат ПФО по спортивной гимнастике
30 января 2019, 19:42Пензенцы обчистили квартиру знакомого «в воспитательных целях»
30 января 2019, 19:37Пензенская «Лагуна-УОР» готовится к встрече с «МосПолитехом»
30 января 2019, 19:33Участница «Культ тела 3. Армия» сбросила за три месяца 22 килограмма
30 января 2019, 19:26Пензенцы жалуются на владельцев базовых станций сотовой связи
30 января 2019, 19:21Одиноких пензенских пенсионеров научат выявлять мошенников
30 января 2019, 19:12Жители Зари недовольны качеством уборки снега в микрорайоне