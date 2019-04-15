Потерялась? На Западной поляне легковушка свернула на встречку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 апреля 2019, 11:02Общество
В Пензе на Западной поляне иномарка совершила странный маневр. Происходящее попало в объектив регистратора.
Пользователь опубликовал видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что действия разворачивались днем 14 апреля.
Судя по кадрам, иномарка развернулась, выехала на встречку и попыталась объехать автора записи по бордюру.
Пользователи в комментариях пошутили, что, скорее всего, водитель легковушки потерялся. Многие подписчики предположили, что за рулем была автоледи.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 апреля 2019, 12:07«ЕР» просит Центробанк проверить обоснованность роста цен на ОСАГО
15 апреля 2019, 12:03В Пензе дети прокатились на авто, высунувшись из окна. ВИДЕО
15 апреля 2019, 11:42«ЕР» проведет летом всероссийский фестиваль дворового футбола
15 апреля 2019, 11:33Денис Аблязин вернулся с чемпионата Европы с «золотом»
15 апреля 2019, 11:02Потерялась? На Западной поляне легковушка свернула на встречку
15 апреля 2019, 10:33Пензенские сенаторы за год потеряли почти по миллиону
15 апреля 2019, 10:01Рекламный щит превратил квартиру пензячки в погреб
15 апреля 2019, 09:37В Терновке возле ТЦ вспыхнула легковушка. ВИДЕО