Потерялась? На Западной поляне легковушка свернула на встречку

В Пензе на Западной поляне иномарка совершила странный маневр. Происходящее попало в объектив регистратора.

Пользователь опубликовал видеозапись с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что действия разворачивались днем 14 апреля.

Судя по кадрам, иномарка развернулась, выехала на встречку и попыталась объехать автора записи по бордюру.

Пользователи в комментариях пошутили, что, скорее всего, водитель легковушки потерялся. Многие подписчики предположили, что за рулем была автоледи.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».