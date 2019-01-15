Пострадавшую в ДТП юную кузнечанку отправили спецбортом в Москву

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16 января 2019, 09:32Происшествия
Из Пензенской области спецбортом МЧС отправили на лечение в Москву юную кузнечанку. Она получила травмы в страшной аварии.
«20 минут назад спецборт МЧС улетел в Москву из Пензы с юной жительницей Кузнецка, попавшей в ДТП с автобусом. Детские врачи в Кузнецке сработали очень профессионально в первые часы и дни после ЧП, теперь девочке будут помогать в высокотехнологичной клинике столицы», - написал в Instagram губернатор Иван Белозерцев.
На пост отреагировали пензенцы, они пожелали девочке скорейшего выздоровления. Также пользователи попросили провести проверку по факту ДТП и наказать виновных.
Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, самолет Sukhoi Superjet 100 доставит кузнечанку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы.
Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать помощь пациентам во время полета.
На борту самолета больную сопровождают медицинский персонал аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, психолог, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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