Пострадавшую в ДТП юную кузнечанку отправили спецбортом в Москву

Из Пензенской области спецбортом МЧС отправили на лечение в Москву юную кузнечанку. Она получила травмы в страшной аварии.

«20 минут назад спецборт МЧС улетел в Москву из Пензы с юной жительницей Кузнецка, попавшей в ДТП с автобусом. Детские врачи в Кузнецке сработали очень профессионально в первые часы и дни после ЧП, теперь девочке будут помогать в высокотехнологичной клинике столицы», - написал в Instagram губернатор Иван Белозерцев.

На пост отреагировали пензенцы, они пожелали девочке скорейшего выздоровления. Также пользователи попросили провести проверку по факту ДТП и наказать виновных.

Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, самолет Sukhoi Superjet 100 доставит кузнечанку в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы.

Спецборт оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать помощь пациентам во время полета.

На борту самолета больную сопровождают медицинский персонал аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, психолог, пишет ИА «Пенза-Пресс».