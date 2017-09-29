29 сентября 2017, 14:39Криминал Пострадавший в аварии пензенец получит от дорожников крупную сумму Пензенский областной суд обязал дорожную организацию возместить материальный ущерб и компенсацию морального вреда пострадавшему в ДТП мужчине.

По данным суда, авария случилась на автодороге «Нижний Новгород-Саратов», мужчине за рулем «ВАЗ-21093» пришлось выехать на встречную полосу, в результате произошло столкновение с «Мицубиси Паджеро Спорт». Водитель отечественного автомобиля получил серьезные травмы и более полугода находился на лечении.

«В действиях водителя отсутствует состав преступления, так как выезд на встречную полосу произошел в связи с тем, что проезжая часть на 317 км автодороги имеет нарушение ГOCTa. Мужчина не мог обнаружить дефект в силу объективных причин - подъема дороги, снежного заноса и отсутствия предупреждающих знаков. Также судом установлено, что ответственность за надлежащее состояние дороги, где произошло ДТП, возложена на ОАО «Мордовавтодор», - сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Пострадавший запросил взыскать с дорожной организации утраченный за время лечения заработок, а также материальный ущерб, моральный вред, расходы на оплату услуг представителя.

Ответчик свою вину не признал, однако суд, рассмотрев материалы дела, установил, что на участке, где случилось ДТП, имелся дефект дорожного покрытия. Причиной аварии явился въезд, попадание колес автомобиля «Мицубиси Паджеро Спорт» в колею, не соответствующую ГОСТу, которую истец не мог и не должен был предвидеть.

«В результате с ответчика в пользу истца суд решил взыскать утраченный заработок в размере 246 153 руб., материальный ущерб - 18 431 руб., моральный вред - 250 000 руб., а также расходы на оплату услуг представителя - 7 460 руб.», - добавили в пресс-службе суда.

Обе стороны, не согласившись с таким решением, подали апелляционные жалобы, но суд оставил их без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал

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