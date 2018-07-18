Пострадавшие вкладчики «Инвест-Гаранта» намерены идти в прокуратуру

От действий компании «Инвест-Гарант» пострадали тысячи людей, и не только в Пензе и области, но и далеко за ее пределами. Слухи о финансовых проблемах агентства начали распространяться весной. Однако в них никто не хотел верить, ведь вознаграждение, которое предлагала компания, доходило до астрономических цифр. «Инвест-Гарант» уверенно держался на рынке с 2012 года. Теперь же вкладчики не знают, как вернуть собственные деньги, не говоря о процентах.

Пензенцы, пострадавшие от действий компании «Инвест-Гаранта», настроены решительно. Они встретились, чтобы собрать как можно больше подписей для обращений в разные инстанции. Многие вкладчики уже написали заявления в полицию.

«Очень много пострадавших. Прозвучала сумма от 18 до 20 миллиардов, это по всей России - Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО, Самара, Барнаул и так далее», - рассказала пострадавшая вкладчица Оксана Гартман.

По словам собравшихся, только в Пензе и области тех, кто потеряли деньги, уже не сотни, а тысячи. В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Пострадавшие вкладчики «Инвест-Гарант», числится свыше 1100 человек. Все они в свое время заключили договоры займа с компанией под высокие проценты. По разным сведениях, вознаграждения были от 2% в месяц и доходили чуть ли не до 5%. «Инвест-Гарант» сулил своим вкладчикам немыслимую прибыль - от 30 до 50% годовых.

«В честь дня рождения фирма ежегодно проводила розыгрыши, дарила ценные подарки, всевозможные сертификаты. Было столько народа, вы просто не представляете», - сказал пострадавший вкладчик Андрей Буте.

Серьезные финансовые трудности в «Инвест-Гаранте» начались весной 2018 года. По словам вкладчиков, выплаты процентов прекратились в апреле. Однако, как утверждают некоторые из них, даже в такой ситуации находились люди, которые продолжали заключать с компанией договоры займа.

Проблемы с выплатой процентов заимодатели пытались решать на собраниях с представителями «Инвест-Гаранта», в том числе - с Натальей Симакиной. Правда, как говорят пострадавшие, на последнюю встречу 28 июня она не вышла.

«Просила подождать, и на последнем собрании она сказала, что деньги есть и лично на нее записаны 149 объектов недвижимости. Имелось в виду, что они будут реализовываться», - рассказала вкладчица Галина Королева.

Пострадавшие пензенцы намерены после сбора подписей направиться в прокуратуру области. Дальнейшие их действия будут зависеть от полученного ответа. Но отступать они не намерены.