Пострадали двое. Появились подробности страшного ДТП на ул. Карпинского

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08 апреля 2019, 15:34Происшествия
В Пензе на улице Карпинского произошло жесткое ДТП. Сотрудники областного управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, 7 апреля в 21.30 напротив дома №15 по улице 2-й проезд Яблочкова автомобиль ВАЗ-217030 под управлением 35-летнего водителя врезался в бетонное ограждение и опрокинулся.
В результате аварии пострадали пассажиры авто – 37-летняя женщина и 44-летний мужчина. Их с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка.
Фото с места происшествия можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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