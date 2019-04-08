Пострадали двое. Появились подробности страшного ДТП на ул. Карпинского

В Пензе на улице Карпинского произошло жесткое ДТП. Сотрудники областного управления ГИБДД сообщили подробности случившегося.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 7 апреля в 21.30 напротив дома №15 по улице 2-й проезд Яблочкова автомобиль ВАЗ-217030 под управлением 35-летнего водителя врезался в бетонное ограждение и опрокинулся.

В результате аварии пострадали пассажиры авто – 37-летняя женщина и 44-летний мужчина. Их с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.

Фото с места происшествия можно посмотреть здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».