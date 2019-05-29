Пострадала беременная. Появились подробности ДТП с «Яндекс.Такси» в Пензе

В Пензе на улице Пушкина днем 29 мая произошла авария. Очевидцы рассказали в Сети подробности случившегося.

Возле остановки столкнулись машина «Яндекс.Такси» и маршрутка №33. Фотографии с места происшествия и подробности о ДТП появились в группе соцсети «ВКонтакте».

«Пострадала беременная женщина, она в момент удара заходила в салон маршрутки», - рассказала пензячка Валерия.

«Говорят, таксиста подрезали слева, вот он и врезался в маршрутку», - добавил подписчик Дмитрий.

Судя по фото, у легковушки буквально вмялся капот, под машиной образовалась лужа. У маршрутки повреждена задняя часть. На месте работают медики, инспекторы и сотрудники МЧС.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».