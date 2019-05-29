Пострадала беременная. Появились подробности ДТП с «Яндекс.Такси» в Пензе

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29 мая 2019, 17:08Происшествия
В Пензе на улице Пушкина днем 29 мая произошла авария. Очевидцы рассказали в Сети подробности случившегося.
Возле остановки столкнулись машина «Яндекс.Такси» и маршрутка №33. Фотографии с места происшествия и подробности о ДТП появились в группе соцсети «ВКонтакте».
«Пострадала беременная женщина, она в момент удара заходила в салон маршрутки», - рассказала пензячка Валерия.
«Говорят, таксиста подрезали слева, вот он и врезался в маршрутку», - добавил подписчик Дмитрий.
Судя по фото, у легковушки буквально вмялся капот, под машиной образовалась лужа. У маршрутки повреждена задняя часть. На месте работают медики, инспекторы и сотрудники МЧС.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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