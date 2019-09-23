23 сентября 2019, 15:06Общество

«Постоянно происходят ДТП». Пензенец рассказал об опасном перекрестке

Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» об опасном перекрестке - пересечение улиц Кустанайской и Свободы.

«Там постоянно происходят аварии, последняя была 19 сентября. Связано это с тем, что не видно знака на улице Свободы, который сообщает о том, что главной является дорога, которая ведет с улицы Свободы на улицу Кустанайскую, а не на Горбатов мост. Знак перекрывают ветки деревьев. Прошу спилить заросли, чтобы уменьшить аварийность на этом перекрестке», - написал мужчина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители области могут обращаться с вопросами в «Жалобную книгу», ответ на них придет в течение семи дней, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=45.037657%2C53.199883&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D45.037571%252C53.204639%26spn%3D0.004162%252C0.002495%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259F%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25B0%252C%2520%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%258F%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520&panorama%5Bdirection%5D=159.498010%2C-1.090729&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=45.036577%2C53.200248&panorama%5Bspan%5D=115.556730%2C53.315508&source=wizbiz_new_text_multi&z=17

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