«Постоянно происходят ДТП». Пензенец рассказал об опасном перекрестке

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23 сентября 2019, 15:06Общество
Житель Пензы рассказал в «Жалобной книге» об опасном перекрестке - пересечение улиц Кустанайской и Свободы.
«Там постоянно происходят аварии, последняя была 19 сентября. Связано это с тем, что не видно знака на улице Свободы, который сообщает о том, что главной является дорога, которая ведет с улицы Свободы на улицу Кустанайскую, а не на Горбатов мост. Знак перекрывают ветки деревьев. Прошу спилить заросли, чтобы уменьшить аварийность на этом перекрестке», - написал мужчина.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, жители области могут обращаться с вопросами в «Жалобную книгу», ответ на них придет в течение семи дней, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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