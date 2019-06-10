Постановку театра из Заречного оценила столичный критик

В Пензенской области продолжается региональный этап конкурса «Театральное Приволжье» (16+). Это фестиваль-конкурс любительских театров, который проходит по инициативе полпреда президента России в ПФО Игоря Комарова. В его рамках студия «Арлекин» из Заречного представила постановку «Проданный смех» (12+), главные действующие лица и актеры на сцене - дети. На их счету - победа на фестивале «Пространство юных», который проходил в Сочи. Теперь «Арлекин» претендует еще и на то, чтобы стать лучшим любительским театром области.

Смех в постановке театральной студии из Заречного «Арлекин» - это душа и надежда даже самого бедного человека. Спектакль поставили по мотивам книги Джеймса Крюса. Главный герой - мальчик, Тим Талер - обладатель искреннего, жизнерадостного смеха и дырявых карманов. Его жизнь, по сути, беззаботна, но все меняется, когда ему выпадает роковая карта - отец умирает на стройке. Этот момент дети на сцене показывают динамично и мистически, обыгрывая, как на Тима давит мачеха и окружающий мир. Но даже в эту утрату врывается смех. Точно также выглядит ключевая сцена - удачная сделка мальчика с таинственным бароном, который хочет купить у главного героя за награду, в виде способности выигрывать любое пари, его смех.

Повернуть переполненный трамвай по другому маршруту, вмиг стать богаче самого богатого человека на земле - в надежде вернуть смех и душу Тим Талер решается на самые отчаянные споры. Но с каждым разом становится только хуже. Сила, купившая смех, оказывается почти всегда хитрее. Как говорят сами авторы постановки, назидательный момент вполне очевиден, а потому показать его решили от противного: сделать спектакль веселым.

«Не грузим нравоучениями. Весело, бодро, музыкально ведем действие, а вот успеет ли зритель уловить суть, это вопрос к нему», - сказала руководитель театральной студии «Арлекин» Наталья Кучишкина.

В основном, зрители этой студии - это дети. Но на этот раз к ним присоединился столичный критик. Ольга Романцева входит в состав жюри премии «Золотая маска». И специально приехала оценить мастерство режиссера и актеров из Заречного.

«В 2019 году объявили, что театры могут подавать заявки, чтобы к ним приезжали критики. Всего их поступило более 150, из них выбрали 30», - рассказала она.

Еще одно испытание вечера - оценки от жюри регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»- это фестиваль-конкурс для любительских объединений. Сейчас каждый регион Поволжья отбирает свою лучшую театральную студию, которая поедет бороться за гран-при в Нижний Новгород. Но при всем разнообразии взыскательных оценок профессионалов, в случае с этим спектаклем глаза маленьких актеров дают ясно понять, что для «Арлекина» существует лишь одна награда - смех.