11 декабря 2017, 19:42Культура Постановка пензенского «Кукольного дома» прошла в финал «Золотой маски» Постановка пензенского «Кукольного дома» вновь прошла в финал самого престижного театрального конкурса России.

Триумфом можно назвать уже то, что спектакль пензенского театра представлен во всех номинациях для кукольных театров: работа актера, художника, режиссера и, конечно, лучший спектакль. В постановке задействованы и технические средства - аудио и видео вставки. Сюжет пьесы разворачивается на железнодорожной платформе в российской глубинке. Герои – торговцы, обычные люди, брошенные на дно жизни. Они рассказывают о своей судьбе в промежутках между проходящими поездами.

«Есть категория режиссеров, которые считают, что о правде жизни лучше не рассказывать, надо так фантазировать, приукрашать, развлекать и так далее. Я считаю, что нужно говорить о боли, театр должен всегда говорить о человеке, а ему свойственны пороки, грехи, что касается реакции, то в Рязани и Москве, где мы играли, она была замечательной, это будоражит, волнует и эмоционально приподнимает артистов», - рассказал художественный руководитель Пензенского областного театра «Кукольный дом» Владимир Бирюков.

В 2018 году с этим спектаклем труппа пензенского кукольного дома посетит Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ульяновск. Победителей «Золотой маски» объявят 15 апреля в Москве на Новой сцене Большого театра.

Культура

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