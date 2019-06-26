Пост отчаяния. В Лопатках погибают животные без еды и воды

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26 июня 2019, 13:33Общество
В соцсети волонтеры бьют тревогу – в Лопатках, которую покинула группа жителей, без еды и воды остаются кошки и собаки. Большое количество животных, утверждают они, погибло.
«В душе - безисходность и опустошение. Мой крик о помощи не услышали, никто не оценил масштабов трагедии: 60 домов, в каждой - собака, а то и не одна, и кошки с котятами. По большому счету, откликнулись лишь те, к кому я обратилась лично, на последние деньги закупали еды и ходили по дворам. Получилось, что за 10 дней приехали три раза, это очень-очень мало. Советов много, действий никаких, кто ссылается на личные проблемы, кто на мужа, кто на наличие детей, работы. Мне обидно до слез...
В итоге в брошенной деревне умирают от голода и обезвоживания кошки и котята, собаки грызутся за еду до смерти, в наглухо закрытых домах орут животные, а полиция не разрешает их выпустить (твердят про частную собственность)», - написала волонтер.
Она призывает помочь брошенным животным: приехать покормить или попытаться забрать и пристроить. Подробнее об этом можно узнать ТУТ, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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