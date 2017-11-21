21 ноября 2017, 19:34Общество Посол Мира Светлана Хисамутдинова проведет в Пензе бесплатные лекции Жить в мире, с миром и для мира - ее девиз. В Пензу приехала Светлана Хисамутдинова. Посол Мира, кандидат педагогических наук, мастер спорта по скоростному бегу на коньках, победитель многодневных пробегов в Нью-Йорке подготовила для пензенцев лекции и обучающие мастер-классы.

Она посвящает жизнь творчеству, а музыка и одухотворенная поэзия помогают поэтессе никогда не останавливаться. Причем это не просто слова - Светлана Хисамутдинова всемирно известная бегунья, победительница многодневных пробегов в Соединенных штатах Америки и Швейцарии. Она пробежала расстояние, равное двум экваторам земли - более 80 тысяч километров.

«На многосуточных пробегах я сплю всего три раза по часу, и мне хватает этого, энергия есть от позитивных мыслей, чувств и каких-то очень добрых, важных действий», - поделилась посол Мира, кандидат педагогических наук, мастер спорта по скоростному бегу на коньках Cветлана Хисамутдинова.

Светлана признается, что во время марафонов она думает не о шквалистых ветрах, проливных дождях и боли в мышцах. Концентрируется только на положительных эмоциях, представляет радость и восторг, который ждет ее на финише. По мнению спортсменки, бросить вызов невозможному и стать здоровым, а главное счастливым человеком - реально в любом возрасте. Свою первую марафонскую дистанцию в 42 километра 195 метров она пробежала в 50 лет.

Светлана Хисамутдинова готова рассказать пензенцам о великой силе устремления, поиске радости, а также о том, как раскрыть свой потенциал и научиться думать только о прекрасном. Бесплатные лекции (0+) посол мира проведет во дворце спорта «Буртасы» и в офисном центре на улице Суворова, 111, 22 и 23 ноября.

А пока, убегая от невзгод и обид, пенсионерка с улыбкой повторяет - если сильно захотеть, с годами можно молодеть.

Общество

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