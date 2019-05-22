Последствия ремонта на ул. Ударная, 22 начнут устранять на этой неделе

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22 мая 2019, 19:49Общество
В начале недели телеканал «Экспресс» рассказал о проблеме жителей дома №22 по улице Ударной. В результате неосторожности рабочих, которые во время ремонта кровли повредили коммуникации, оказались затоплены несколько квартир.
Как отмечают местные жители, рабочие подрядной организации, которая ведет строительство, появились 22 мая и собрались вскрывать оставшуюся часть крыши. Однако на помощь жильцам дома пришли специалисты городского управления капитального строительства. Они запретили снимать старую кровлю до тех пор, пока подрядная организация не закончит уже начатые работы.
«Многие строевые балки висят в воздухе, некоторые лежат не по правилам - на капитальных стенах. Рабочие еще не приступили к установке дымохода, а до этого нельзя заниматься укладкой железа, тем более у этой фирмы его до сих пор нет», - рассказал житель дома №22 по улице Ударной Александр Жуков.
Подрядная организация должна приступить к устранению выявленных недостатков на этой неделе. После завершения ремонта крыши рабочие приступят к восстановлению пострадавших квартир.
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