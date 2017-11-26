После звонка на «горячую линию» задержали мужчину с наркотиками

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26 ноября 2017, 12:54Общество
На территории Пензенской области проходит второй этап всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» (6+). Информацию, связанную с незаконным оборотом наркотиков, жители могут сообщить по телефону «горячей линии» 59-10-10. По одному из таких обращений сотрудникам полиции удалось задержать молодого человека, который занимался распространением запрещенного вещества.
В пакете - 500 граммов вещества растительного происхождения зеленого цвета. Его изъяли у 27-летнего уроженца Узбекистана, который подозревается в незаконном распространении наркотика в Каменке.
«Данное вещество является наркотическим средством. Оно вызывает зависимость, а также негативно сказывается на здоровье», - сообщил старший эксперт экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области Андрей Кравченко.
Задержать молодого человека удалось по информации от горожан. Сведения подтвердились после проверки. Полицейские обращаются к жителям региона с просьбой и дальше сообщать о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков.
«Уважаемые жители Пензенской области, если вам известны сведения о незаконном обороте наркотиков, вы можете круглосуточно сообщать их на телефон горячей линии 59-10-10», - сказал заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Власов.
В отношении молодого человека, у которого изъяли наркотик, возбуждено уголовное дело. Ему может грозить лишение свободы сроком до 10 лет.
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