После жуткого ДТП в центре Пензы парень попал в больницу

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 июля 2019, 13:04Происшествия
В центре Пензы жестко столкнулись две легковушки. В пресс-службе регионального упарвления ГИБДД сообщили подробности.
По предварительным данным, авария произошла 28 июля в 3.40 на перекрестке улиц Володарского и Суворова. Участниками ДТП стали Chevrolet Cruze, за рулем которого находился 22-летний парень, и Lada Granta под управлением 24-летнего водителя. От удара иномарка врезалась в препятствие.
В результате аварии пострадал 20-летний парень, который находился на пассажирском сидении отечественной легковушки. В пресс-службе пояснили, что его с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 июля 2019, 19:36Пензенцам рассказали, как получить «президентское» пособие на ребенка
29 июля 2019, 19:28Пензенец обменял японский мотоцикл на мешок цемента
29 июля 2019, 19:19Спикер Госдумы РФ отметил важность наличия соцобъектов в новых микрорайонах
29 июля 2019, 19:16Пензенцы взяли «серебро» и «бронзу» первенства по дартсу
29 июля 2019, 19:14Пензенцы отметили День Военно-морского флота
29 июля 2019, 19:09Пензенцы вышли на соревнования чистоты в формате квеста
29 июля 2019, 19:06Губернатор вручил ключи от нового транспорта пензенским лесничествам
29 июля 2019, 19:02Вячеслав Володин оценил домостроительный комбинат и ЖК «Фаворит»