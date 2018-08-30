30 августа 2018, 16:38Общество

После жалобы пензячки отремонтировали дорогу на ул. Коммунистической

С просьбой помочь в восстановлении пешеходной дорожки жительница дома №39 обратилась к мэру Пензы Виктору Кувайцеву в ходе приема граждан.

Она рассказала о том, что асфальтовое покрытие дороги у торца ее многоквартирного дома разрушено, сообщает пресс-служба мэрии. Виктор Кувайцнв поручил ответственным лицам разобраться в ситуации.

В настоящее время сотрудники администрации Ленинского района и городского Департамента ЖКХ завезли асфальтобетонный гранулят для обустройства пешеходного тротуара и парковочного пространства, а также мелкоямочного ремонта дороги.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/dorozhka_vosstanovlena/

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