После жалобы пензячки отремонтировали дорогу на ул. Коммунистической

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30 августа 2018, 16:38Общество
С просьбой помочь в восстановлении пешеходной дорожки жительница дома №39 обратилась к мэру Пензы Виктору Кувайцеву в ходе приема граждан.
Она рассказала о том, что асфальтовое покрытие дороги у торца ее многоквартирного дома разрушено, сообщает пресс-служба мэрии. Виктор Кувайцнв поручил ответственным лицам разобраться в ситуации.
В настоящее время сотрудники администрации Ленинского района и городского Департамента ЖКХ завезли асфальтобетонный гранулят для обустройства пешеходного тротуара и парковочного пространства, а также мелкоямочного ремонта дороги.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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